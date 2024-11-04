Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я самый счастливый человек на Земле": участник группы "Ирина Кайратовна" снова стал отцом

Опубликовано:

Азамат Маркленов с женой
Азамат Маркленов с женой. Фото: instagram.com/chichixxan

Участник группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов снова стал отцом. Фото из роддома с новорожденной дочерью выложила в Сеть его супруга Чинара, передает NUR.KZ.

Чинара рассекретила имя дочери - малышку назвали Амани. На фото можно увидеть счастливого папу с новорожденной.

"Я самый счастливый человек на Земле", - прокомментировал Азамат трогательные кадры.

"Красивой и счастливой жизни лапочке дочке, а вам прекрасного родительства", "Счастливого детства малышке", "Поздравляем вас", "После появления дочери Марка по-новому горит", "С рождением прекрасной дочери", "Я так рада за вас", - написали в соцсети.

Напомним, летом 2022 года Азамат Маркленов женился. В феврале 2023 года у них родился сын Дархан. Кадры с обряда "қырқынан шығару" появились в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2182431-ya-samyy-schastlivyy-chelovek-na-zemle-uchastnik-gruppy-irina-kayratovna-snova-stal-otcom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie