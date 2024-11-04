"Я самый счастливый человек на Земле": участник группы "Ирина Кайратовна" снова стал отцом

Участник группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов снова стал отцом. Фото из роддома с новорожденной дочерью выложила в Сеть его супруга Чинара, передает NUR.KZ.

Чинара рассекретила имя дочери - малышку назвали Амани. На фото можно увидеть счастливого папу с новорожденной.

"Я самый счастливый человек на Земле", - прокомментировал Азамат трогательные кадры.

"Красивой и счастливой жизни лапочке дочке, а вам прекрасного родительства", "Счастливого детства малышке", "Поздравляем вас", "После появления дочери Марка по-новому горит", "С рождением прекрасной дочери", "Я так рада за вас", - написали в соцсети.

Напомним, летом 2022 года Азамат Маркленов женился. В феврале 2023 года у них родился сын Дархан. Кадры с обряда "қырқынан шығару" появились в Сети.