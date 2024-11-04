"Я самый счастливый человек на Земле": участник группы "Ирина Кайратовна" снова стал отцом
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Участник группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов снова стал отцом. Фото из роддома с новорожденной дочерью выложила в Сеть его супруга Чинара, передает NUR.KZ.
Чинара рассекретила имя дочери - малышку назвали Амани. На фото можно увидеть счастливого папу с новорожденной.
"Я самый счастливый человек на Земле", - прокомментировал Азамат трогательные кадры.
"Красивой и счастливой жизни лапочке дочке, а вам прекрасного родительства", "Счастливого детства малышке", "Поздравляем вас", "После появления дочери Марка по-новому горит", "С рождением прекрасной дочери", "Я так рада за вас", - написали в соцсети.
Напомним, летом 2022 года Азамат Маркленов женился. В феврале 2023 года у них родился сын Дархан. Кадры с обряда "қырқынан шығару" появились в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2182431-ya-samyy-schastlivyy-chelovek-na-zemle-uchastnik-gruppy-irina-kayratovna-snova-stal-otcom/