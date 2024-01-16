Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Серик Ибрагимов стал отцом в третий раз (видео)

Опубликовано:

Серик Ибрагимов
Серик Ибрагимов: instagram.com/ibragimovserik

Казахстанский исполнитель Серик Ибрагимов стал отцом в третий раз. Об этом певец рассказал своим подписчикам в Instagram. У Ибрагимова родился сын, передает NUR.KZ.

В ноябре прошлого года Серик Ибрагимов и его супруга провели гендер-пати и раскрыли пол будущего ребенка. Малыш родился на свет и счастливый папа поделился своей радостью с пользователями Казнета.

"Благодарю Аллаха! Благая весть! Я стал отцом в третий раз! Желаю и вам такого же счастья. У меня родился сын! Как назовем малыша? Мы еще не думали", - рассказал Серик.

Певец также отметил аккаунт своей любимой супруги Айнамкоз, он заявил, что она очень смелая.

Пользователи соцсети разделили радость певца, пожелав малышу и его маме крепкого здоровья. Много теплых слов написали ему и звездные коллеги - Беркут, Жигер Ауыпбаев, Гульнур Мамасарипова, Абунасыр Сериков и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, в конце 2020 года Серик Ибрагимов стал отцом во второй раз. У него родилась дочь. Артист устроил яркую выписку жене и новорожденной дочери из роддома. Теперь у супругов два сына и дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055689-serik-ibragimov-stal-ottsom-v-tretiy-raz-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.