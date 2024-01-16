Серик Ибрагимов стал отцом в третий раз (видео)

Казахстанский исполнитель Серик Ибрагимов стал отцом в третий раз. Об этом певец рассказал своим подписчикам в Instagram. У Ибрагимова родился сын, передает NUR.KZ.

В ноябре прошлого года Серик Ибрагимов и его супруга провели гендер-пати и раскрыли пол будущего ребенка. Малыш родился на свет и счастливый папа поделился своей радостью с пользователями Казнета.

"Благодарю Аллаха! Благая весть! Я стал отцом в третий раз! Желаю и вам такого же счастья. У меня родился сын! Как назовем малыша? Мы еще не думали", - рассказал Серик.

Певец также отметил аккаунт своей любимой супруги Айнамкоз, он заявил, что она очень смелая.

Пользователи соцсети разделили радость певца, пожелав малышу и его маме крепкого здоровья. Много теплых слов написали ему и звездные коллеги - Беркут, Жигер Ауыпбаев, Гульнур Мамасарипова, Абунасыр Сериков и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, в конце 2020 года Серик Ибрагимов стал отцом во второй раз. У него родилась дочь. Артист устроил яркую выписку жене и новорожденной дочери из роддома. Теперь у супругов два сына и дочь.