Режиссер фильма "Дәстүр" Куаныш Бейсеков встретил жену и дочь из роддома (видео)

Казахстанский режиссер Куаныш Бейсеков, который снял бьющий рекорды по кассовым сборам фильм "Дәстүр", устроил яркую выписку жене и дочери из роддома, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее Куаныш Бейсеков сообщил о том, что у него родилась дочь. Девочку назвали Гайнижамал.

Режиссер устроил веселую выписку жене и новорожденной дочери. Видео он разместил в сторис Instagram. Счастливый отец и его друзья станцевали во дворе роддома под аккомпанемент гитары.

Супругу Куаныша, маму маленькой Гайнижамал, встречающие буквально осыпали цветами.

Напомним, экс-режиссер клипов "Ирины Кайратовны" Куаныш Бейсеков и актриса Газиза-Таншолпан Тлеубай заключили неке весной прошлого года.

А в конце года звезда фильма "Казахское ханство. Алмазный меч" показала округлившийся живот и рассказала, как проходят ее будни в декрете.