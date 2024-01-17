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Режиссер фильма "Дәстүр" Куаныш Бейсеков встретил жену и дочь из роддома (видео)

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Куаныш Бейсеков с женой и новорожденной дочерью
Куаныш Бейсеков с женой и новорожденной дочерью. Кадр из видео: instagram.com/kukabeisek

Казахстанский режиссер Куаныш Бейсеков, который снял бьющий рекорды по кассовым сборам фильм "Дәстүр", устроил яркую выписку жене и дочери из роддома, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее Куаныш Бейсеков сообщил о том, что у него родилась дочь. Девочку назвали Гайнижамал.

Режиссер устроил веселую выписку жене и новорожденной дочери. Видео он разместил в сторис Instagram. Счастливый отец и его друзья станцевали во дворе роддома под аккомпанемент гитары.

Супругу Куаныша, маму маленькой Гайнижамал, встречающие буквально осыпали цветами.

Напомним, экс-режиссер клипов "Ирины Кайратовны" Куаныш Бейсеков и актриса Газиза-Таншолпан Тлеубай заключили неке весной прошлого года.

А в конце года звезда фильма "Казахское ханство. Алмазный меч" показала округлившийся живот и рассказала, как проходят ее будни в декрете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055939-rezhisser-filma-dastur-kuanysh-beysekov-vstretil-zhenu-i-doch-iz-roddoma-video/

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