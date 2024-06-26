"Выехали домой, прихватив 4 кг счастья": Лейла Райымбек показала кадры выписки из роддома

Казахстанская модель и автор популярного блога в Instagram Лейла Райымбек, которая недавно сообщила о рождении сына, показала памятные кадры выписки из роддома, передает NUR.KZ.

На днях Лейла стала мамой во второй раз - у нее родился сын. Пришло время выписки из роддома, счастливыми моментами из жизни молодая мама поделилась с подписчиками.

"Выезжаем домой, прихватив 4 кг счастья", - отметила она под фото, на которых запечатлелась с новорожденным сыном, мужем, дочерью и близкими людьми.

Белые, голубые и золотистые воздушные шары, а также ростовая кукла в образе младенца с пустышкой украсили этот знаменательный для семьи день. Лейла также показала трогательные фото первой встречи ее дочери с новорожденным братом.

"Какие вы красивые, поздравляю от всей души! Будьте всегда счастливыми", "Поздравляю, счастливые люди!", "Как мило ваша доча держит малыша" "Пусть малыш Бейбарс вырастет настоящим джигитом", - прокомментировали в Сети.