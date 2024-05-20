"Вовсе не "уят": недавно ставший отцом в третий раз Омиркул Айниязов сообщил о рождении внука

Казахстанский исполнитель Омиркул Айниязов, несколько месяцев назад ставший отцом в третий раз, сообщил подписчикам в Instagram о рождении внука, передает NUR.KZ.

В январе этого года Омиркул Айниязов стал отцом в третий раз. Позже он высказался о том, что "рожать никогда не поздно".

Теперь же Айниязов впервые стал дедушкой. Радостной новостью он поделился с подписчиками.

"Четыре месяца назад у меня родился сын (как бы ни было стыдно перед детьми), теперь же у меня родился внук. Можете меня поздравить", - написал он.

"Поздравляю вас со статусом дедушки!", "Не каждому выпадает такое счастье, поэтому вовсе это не "уят", "Поздравляем! Меня тоже мама в 45 родила", "Что вы пьете, подскажите, пожалуйста?" - высказались комментаторы.