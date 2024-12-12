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Дина Тореали раскрыла пол и имя второго малыша (видео)

Опубликовано:

Дина Тореали с родными
Дина Тореали с родными. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали Дина, на днях ставшая матерью во второй раз, раскрыла пол и имя новорожденного малыша, передает NUR.KZ.

Мы писали, что Дина Тореали стала мамой во второй раз. Как выяснилось, у нее снова родился сын.

"Ибрагим Ернарулы", - написала она, разместив короткий ролик, снятый дома с новорожденным малышом. На кадрах видно, как молодые родители счастливы.

"Поздравляем!", "Мы рады, однако вы как в кино, вчера только была беременной, сразу родила, сегодня уже дома и вышла в сторис. Как бы не сглазить, мы же во время беременности пропадаем из соцсетей", "Вы так похожи на свою маму, такая же прекрасная женщина", "Как прекрасно", - отреагировали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2199450-dina-toreali-raskryla-pol-i-imya-vtorogo-malysha-video/

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