"Родился наш первенец": ставшая мамой Улбосын Шалкарова поблагодарила за поздравления

Актриса Улбосын Шалкарова, сыгравшая в сериале "Шала бандиттер", и режиссер, продюсер, а также звезда "Мошенников" Олжас Нурбай впервые стали родителями, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что ожидающие первенца Улбосын Шалкарова и Олжас Нурбай устроили нежную фотосессию. Фанаты заявили тогда, что они являются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.

Супруги стали родителями. Улбосын написала в сторис слова благодарности всем, кто поздравил их с пополнением в семье.

"Спасибо за все ваши поздравления! Спасибо Аллаху, 6 ноября в 8:46 утра на свет появился наш первый ребенок. Все остальное я напишу, когда выложу пост. А сейчас нам надо прийти в себя", - отметила молодая мама.

Сторис Улбосын Шалкаровой. Скрин: instagram.com/ulbossyn.shalkarova