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"Родился наш первенец": ставшая мамой Улбосын Шалкарова поблагодарила за поздравления

Опубликовано:

Улбосын Шалкарова и Олжас Нурбай
Улбосын Шалкарова и Олжас Нурбай. Фото: instagram.com/ulbossyn.shalkarova

Актриса Улбосын Шалкарова, сыгравшая в сериале "Шала бандиттер", и режиссер, продюсер, а также звезда "Мошенников" Олжас Нурбай впервые стали родителями, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что ожидающие первенца Улбосын Шалкарова и Олжас Нурбай устроили нежную фотосессию. Фанаты заявили тогда, что они являются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.

Супруги стали родителями. Улбосын написала в сторис слова благодарности всем, кто поздравил их с пополнением в семье.

"Спасибо за все ваши поздравления! Спасибо Аллаху, 6 ноября в 8:46 утра на свет появился наш первый ребенок. Все остальное я напишу, когда выложу пост. А сейчас нам надо прийти в себя", - отметила молодая мама.

Сторис Улбосын Шалкаровой
Сторис Улбосын Шалкаровой. Скрин: instagram.com/ulbossyn.shalkarova

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2184761-rodilsya-nash-pervenec-stavshaya-mamoy-ulbosyn-shalkarova-poblagodarila-za-pozdravleniya/

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