У режиссера Куаныша Бейсекова родилась дочь (фото)

Казахстанский режиссер Куаныш Бейсеков, снявший нашумевший фильм "Дәстүр", стал отцом. В сторис Instagram он показал фото с новорожденной дочерью, передает NUR.KZ.

Весной прошлого года экс-режиссер клипов "Ирины Кайратовны", один из авторов YouTube-шоу группы Куаныш Бейсеков и актриса Газиза-Таншолпан Тлеубай заключили "неке".

В середине декабря актриса, сыгравшая в фильме "Казахское ханство. Алмазный меч", а также сериалах "Алтын тақ", "Сүйе білсең" показала свой округлившийся живот и поведала, чем занимается в декрете.

Куаныш Бейсеков сообщил о рождении дочери. Он показал теплое фото с малышкой из роддома. На снимке он держит новорожденную на руках и умиленно смотрит на нее.

"Добро пожаловать, Гайнижамал Бейсек", - написал он.

Куаныш Бейсеков с новорожденной дочерью. Фото: instagram.com/kukabeisek

Пользователи соцсети поздравили семью с важным событием.

"Поздравляем вас с рождением Гайнижамал! Пусть у нее будет долгая и счастливая жизнь", "Пусть будет уважаемой дочерью своего народа", "Поздравляем с пополнением!" - отметили они, пожелав маме девочки скорейшего восстановления после родов.