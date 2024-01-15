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У режиссера Куаныша Бейсекова родилась дочь (фото)

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Куаныш Бейсеков
Куаныш Бейсеков. Фото: instagram.com/kukabeisek

Казахстанский режиссер Куаныш Бейсеков, снявший нашумевший фильм "Дәстүр", стал отцом. В сторис Instagram он показал фото с новорожденной дочерью, передает NUR.KZ.

Весной прошлого года экс-режиссер клипов "Ирины Кайратовны", один из авторов YouTube-шоу группы Куаныш Бейсеков и актриса Газиза-Таншолпан Тлеубай заключили "неке".

В середине декабря актриса, сыгравшая в фильме "Казахское ханство. Алмазный меч", а также сериалах "Алтын тақ", "Сүйе білсең" показала свой округлившийся живот и поведала, чем занимается в декрете.

Куаныш Бейсеков сообщил о рождении дочери. Он показал теплое фото с малышкой из роддома. На снимке он держит новорожденную на руках и умиленно смотрит на нее.

"Добро пожаловать, Гайнижамал Бейсек", - написал он.

Куаныш Бейсеков с новорожденной дочерью
Куаныш Бейсеков с новорожденной дочерью. Фото: instagram.com/kukabeisek

Пользователи соцсети поздравили семью с важным событием.

"Поздравляем вас с рождением Гайнижамал! Пусть у нее будет долгая и счастливая жизнь", "Пусть будет уважаемой дочерью своего народа", "Поздравляем с пополнением!" - отметили они, пожелав маме девочки скорейшего восстановления после родов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055458-u-rezhissera-kuanysha-beysekova-rodilas-doch-foto/

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