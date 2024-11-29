"Счастье": Айсауле Бакытбек стала мамой в третий раз

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек родила третью дочь - радостной новостью в соцсети поделилась ее мать, продюсер Баян Алагузова, передает NUR.KZ.

"Счастье! Счастье! Счастье! Моя дочь в третий раз стала мамочкой! У нас родилась девочка!" - написала Алагузова, опубликовав совместное фото с Айсауле.

Айсауле воспитывает двух дочерей в браке с бизнесменом Алишером Кайдаровым - Сафию и Сатти. Первенец пары появился на свет в январе 2022 года. Вторую дочь блогер родила в июле 2023 года.

О своей третьей беременности Бакытбек сообщила в июле - инстадива опубликовала кадры с "беременной" фотосессии. Месяц спустя Айсауле раскрыла пол будущего ребенка и рассказала, когда планируются роды.

Недавно блогер сетовала на "потерю женственности" перед родами.