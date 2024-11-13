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Впервые ставший отцом Олжас Нурбай рассекретил имя и пол ребенка (видео)

Опубликовано:

Улбосын Шалкарова и Олжас Нурбай
Улбосын Шалкарова и Олжас Нурбай. Фото: instagram.com/ulbossyn.shalkarova

Отечественный режиссер и актер Олжас Нурбай, впервые ставший отцом, рассекретил пол и имя ребенка. Фанаты и коллеги поздравили пару с пополнением, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад стало известно, что Улбосын Шалкарова и Олжас Нурбай впервые стали родителями. Счастливая мама поблагодарила всех за поздравления, однако тогда актриса не сказала, кто у них родился - мальчик или девочка.

Режиссер и актер рассекретил пол ребенка, а также рассказал, как они назвали первенца. На видео он нежно держит малыша на руках. Комната, в которой снято видео, украшена воздушными шарами.

"Добро пожаловать, сынок. Ты мое новое дыхание, золотой. Благодарю Аллаха. Альтаир. 06.11.24", - написал он.

Олжас также поблагодарил супругу за бесценный подарок.

"Спасибо, ты самая красивая мама на свете", - написал он.

"У двух талантливых людей несомненно родился талантливый ребенок", "Поздравляю с рождением сына!", "Такое маленькое и большое счастье", - отметили фанаты и звездные коллеги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2186940-vpervye-stavshiy-otcom-olzhas-nurbay-rassekretil-imya-i-pol-rebenka-video/

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