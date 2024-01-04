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30 лет независимости Казахстана

"У меня родился сын!": Омиркул Айниязов стал отцом в третий раз

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Омиркул Айниязов с женой
Омиркул Айниязов с женой. Фото: instagram.com/omirkul_ainiyazov

Казахстанский певец Омиркул Айниязов стал отцом в третий раз. Радостной вестью исполнитель поделился в своем Instagram-аккаунте. Фанаты поздравили семью с пополнением, передает NUR.KZ.

Осенью Омиркул Айниязов, только женивший старшего сына, рассказал, что в его семье ожидается пополнение.

А перед встречей Нового года артист выложил семейные фото, на которых запечатлелся с женой, сыном и невесткой, а также дочерью, которая родилась весной 2021 года. Супруги больше 20 лет мечтали о втором ребенке.

Теперь же исполнитель и его жена стали родителями в третий раз. В их семье родился мальчик.

"Благая весть! У меня родился сын! Можете меня поздравить. Фарида, спасибо!" - написал он, поблагодарив супругу за "новогодний подарок".

"Прекрасная новость! Фарида в 45 родила, какая молодец!", "Какая замечательная новость! Пусть живет долго и счастливо", "Как мы рады, поздравляем!" - написали подписчики, в числе которых и звездные коллеги артиста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053839-u-menya-rodilsya-syn-omirkul-ayniyazov-stal-ottsom-v-tretiy-raz/

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