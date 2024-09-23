У Мейрамбека и Мархабат Беспаевых родился третий ребенок
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Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев и его супруга Мархабат стали родителями в третий раз. Радостной новостью в соцсети поделилась счастливая мама, передает NUR.KZ.
На днях супруга Мейрамбека Беспаева сообщила о скором пополнении в семье, показав округлившийся живот. Она отметила, что вновь готовится в роддом спустя 9 лет. Отметим, что у Беспаевых подрастают дочь и сын.
Сегодня, 23 сентября, Мархабат Беспаева поделилась радостной новостью в своем блоге.
"Благая весть, мои дорогие подписчики! Я родила в добром здравии, слава Аллаху! Как вы думаете, кто родился - мальчик или девочка?" - заинтриговала Мархабат, предложив подписчикам проголосовать.
Ранее супруга солиста группы "МузАрт" Мейрамбека Беспаева показала в соцсети редкие архивные фотографии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2164758-u-meyrambeka-i-marhabat-bespaevyh-rodilsya-tretiy-rebenok/