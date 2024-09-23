Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

У Мейрамбека и Мархабат Беспаевых родился третий ребенок

Опубликовано:

Мейрамбек Беспаев с супругой
Мейрамбек Беспаев с супругой. Фото: instagram.com/marhabat.besbaeva

Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев и его супруга Мархабат стали родителями в третий раз. Радостной новостью в соцсети поделилась счастливая мама, передает NUR.KZ.

На днях супруга Мейрамбека Беспаева сообщила о скором пополнении в семье, показав округлившийся живот. Она отметила, что вновь готовится в роддом спустя 9 лет. Отметим, что у Беспаевых подрастают дочь и сын.

Сегодня, 23 сентября, Мархабат Беспаева поделилась радостной новостью в своем блоге.

"Благая весть, мои дорогие подписчики! Я родила в добром здравии, слава Аллаху! Как вы думаете, кто родился - мальчик или девочка?" - заинтриговала Мархабат, предложив подписчикам проголосовать.

Сторис Мархабат Беспаевой
Сторис Мархабат Беспаевой. Скрин: instagram.com/marhabat.besbaeva

Ранее супруга солиста группы "МузАрт" Мейрамбека Беспаева показала в соцсети редкие архивные фотографии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2164758-u-meyrambeka-i-marhabat-bespaevyh-rodilsya-tretiy-rebenok/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie