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"Добро пожаловать в мир, сын": Жания Джуринская стала мамой во второй раз (фото)

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Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская родила сына. Об этом сообщил в соцсети ее супруг, актер Данияр Хизметов, разместив первое фото с малышом из роддома, передает NUR.KZ.

В октябре прошлого года Жания Джуринская сообщила о второй беременности. О рождении малыша поспешил рассказать ее супруг. Счастливый папа также показал фото с женой и сыном, снятое в роддоме.

"Добро пожаловать в мир, сын. Спасибо, любовь", - написал он, отметив аккаунт супруги.

Подписчики, в числе которых звездные коллеги пары Жулдыз Абдукаримова, Асель Садвакасова, Гульназ Жоланова, Индира Едильбаева и другие, поздравили Жанию и Данияра с радостным событием.

"Ура! Поздравляю, ребята! Счастье-то какое", "Мальчик - это любовь на другом языке", "Добро пожаловать в этот мир, малыш", "Поздравляю с рождением малыша, это такой трепетный момент для родителей", - написали они.

Напомним, Жания Джуринская и Данияр Хизметов впервые стали родителями летом 2022 года. На свет появилась девочка, которую назвали София.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2083166-dobro-pozhalovat-v-mir-syn-zhaniya-dzhurinskaya-stala-mamoy-vo-vtoroy-raz-foto/

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