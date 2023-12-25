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Кто из звезд казахстанского шоу-бизнеса сочетался браком в уходящем году (фото, видео)

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Raim и Ерке Есмахан
Raim и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Уходящий год стал счастливым для многих пар. Среди тех, кто решил создать семью, есть и представители казахстанского шоу-бизнеса. NUR.KZ предлагает вспомнить, кто знаменитостей сочетался браком в 2023 году.

Ерке Есмахан и Raim

Одним из самых громких событий года, связанных с шоу-бизнесом, стал брак Ерке Есмахан и Raim. Молодые люди совершили "неке" в конце января этого года, чем удивили многих.

Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Скриншот: instagram.com/gulnur_mamasaripova

Темой обсуждения для хейтеров стала их разница в возрасте. Ерке старше мужа на 12 лет. В апреле Ерке и Raim зарегистрировали свой брак официально, но сообщили об этом месяц спустя. Влюбленные решили отказаться от пышного тоя.

Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов

13 июня 38-летняя актриса и продюсер Асель Садвакасова вышла замуж. Ее избранником стал Магжан Тлеуханов, который занимается digilal-маркетингом. Он тоже младше супруги на несколько лет. Молодые люди официально зарегистрировали брак и совершили обряд "неке".

После Асель провела девичник. А в начале июля пара сыграла незабываемую свадьбу. Для самого важного дня в жизни Асель выбрала свадебное платье в Париже.

Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов

В апреле певице Индире Едильбаевой сделали предложение руки и сердца на Бали. Девушка ответила согласием.

Похитителем сердца певицы стал Камирдинов Камалдин - менеджер казахстанских артистов The Limba, Moreart, Liili и других. В августе молодые люди официально зарегистрировали брак.

Девушка также показала кадры со своего веселого девичника. А в начале сентября отгремела свадьба Индиры и Камалдина. С важным событием молодых поздравили в Сети их коллеги и подписчики.

Камшат Жолдабаева и Газрет Ержанов

В начале марта в Сети появилось видео "қыз ұзату" Камшат Жолдыбаевой. Вместе с Газретом Ержановым, за которого Камшат вышла замуж, она сыграла в сериале "Рауза".

После разливающая чай молодая келин умилила пользователей Казнета. Совместное видео Камшат и Газрета впечатлило поклонников их творчества. Недавно артистка объяснила, почему не выкладывает фото с мужем.

Жанар Дугалова

В феврале певица Жанар Дугалова сообщила, что выходит замуж.

"Наши судьбы с ним переплелись задолго до нашей встречи. Мы в буквальном смысле ходили с ним по одним и тем же дорогам, ходили в один и тот же продуктовый магазин, как выяснилось.

Потому что мы жили, учились оба в Москве, но никогда не пересекались. Познакомились в Казахстане, на родине. Человек не из нашей сферы, но с очень хорошим музыкальным вкусом и слухом", - рассказала она.

В марте девушке провели обряд "қыз ұзату" в Астане. Видео с торжества попало в Сеть.

А в апреле Жанар Дугалова в свадебном платье восхитила Казнет. Артистка выложила фото в соцсети.

Гульназ Жоланова

В конце февраля звезда фильмов "Тараз", "Аким" и "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова тоже выбыла из числа завидных невест казахстанского шоу-бизнеса. Ей провели обряд "сырға салу" в Актау.

В апреле Гульназ поделилась видео со своей свадьбы. Позже она рассказала, что ее супруг - немедийный человек.

Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова

Актер Ерик Хамидуллаев сделал предложение руки и сердца Акниет Беласаровой еще в конце 2022 года. В марте молодая актриса показала кадры своего "қыз ұзату".

Молодые люди сыграли красивую свадьбу. Кадрами с торжества они поделились в Instagram.

Блогер Zheka Fatbelly

В июле этого года популярный блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей возлюбленной.

"Слава Богу, нашел тебя. Пусть Всевышний дарует вам найти вторую половинку своей души", - отметил он.

Позже молодые зарегистрировали брак. А осенью в Сети появилось видео со свадьбы блогера. Пользователей Казнета удивила сумма, которую гости оставляли за беташар.

Аян Отепберген

В конце этого года выбыл из числа холостяков актер Аян Отепберген, сыгравший в фильмах "Жау жүрек мың бала", "Томирис", "Зеркала". В соцсети появилось видео со свадебного торжества, которое состоялось недавно в Актобе.

Актер, долгое время не комментировавший происходящие в его жизни события, наконец показал фото избранницы.

Кыран Талапбек и Гульзада Турлаш

В июле этого года во второй раз женился известный мобилограф Кыран Талапбек. Его избранницей стала Гульзада Турлаш.

"Она вообще-то всегда была рядом со мной, просто вы, наверное, не заметили", - отметил Кыран.

Зангар Нуртас и Индира Мауленова

В конце октября Нуртас и Гульзира Айдарбековы засватали невесту младшему сыну Зангару. Позже избраннице Зангара Нуртаса провели "қыз ұзату". Влюбленные совершили "неке" и показали свое свидетельство о заключении брака по мусульманским традициям.

Свадьба Зангара Нуртаса, который женился во второй раз, была очень пышной. На той пригласили 300 человек. Свадьба прошла в одном из роскошных ресторанов Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052384-kto-iz-zvezd-kazahstanskogo-shou-biznesa-sochetalsya-brakom-v-uhodyaschem-godu-foto-video/

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