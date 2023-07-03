Вышедшая замуж Асель Садвакасова провела девичник (видео)

Асель Садвакасова с друзьями. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Актриса и продюсер Асель Садвакасова, которая недавно вышла замуж, провела девичник. Кадры с праздничного мероприятия появились на страничках ее друзей в соцсети, передает NUR.KZ.

В середине июня этого года Асель Садвакасова вышла замуж. Вместе с избранником Магжаном Тлеухановым они официально зарегистрировали брак и совершили обряд "неке".

Асель пообещала свом фанатам, что свадьба у нее обязательно будет, свое свадебное платье она купила в Париже. А вчера вечером Асель провела девичник, который состоялся в необычном стиле. Гости вечера удивили своими оригинальными образами.

К примеру, Жания Джуринская, в сторис которой появились кадры с девичника, примерила образ куклы Барби. Не менее оригинальными были и Нучи, Рано Умарова, Айман Кулымбетова и другие гости. Сама же виновница торжества была неотразима в белоснежном мини-платье.

Пришедшие на праздник танцевали, пели и участвовали в различных смешных конкурсах.

Ранее супруг Асель Садвакасовой рассказал, какой подарок Асель попросила во время обряда "неке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2027270-vyshedshaya-zamuzh-asel-sadvakasova-provela-devichnik-video/