Гульназ Жолановой провели обряд "сырға салу" в Актау (видео)

Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

29-летняя казахстанская актриса Гульназ Жоланова выходит замуж. Артистке провели обряд "сырға салу", об этом рассказала ее подруга Ерке Есмахан в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Гульназ Жоланова полюбилась зрителям по франшизе "Бизнес по-казахски", фильмам "Аким", "Тараз" и другим. Ерке Есмахан, которой на днях провели обряд "сырға салу", рассказала, почему на празднике не было ее подруги Гульназ.

"Мы долго ходили, а теперь одновременно выходим замуж. Гульназ провели "сырға салу" в Актау. Таким образом, мы в один день стали невестами.

Хочу пожелать счастья подруге, которая нашла своего суженого. Можете ее поздравить", - написала Ерке в своем сторис, показав кадры "сырға салу" Гульназ.

Гульназ была лаконична и опубликовала в своем Instagram небольшое видео со своего праздника, который состоялся 18 февраля. Накануне большого события в ее жизни в Актау шел снег, который актриса расценила как хороший знак судьбы.

Видео взято со страниц Гульназ Жолановой и Ерке Есмахан в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010179-gulnaz-zholanovoy-proveli-obryad-syrga-salu-v-aktau-video/