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"Этот прекрасный день настал": Асель Садвакасова показала первые кадры со своей свадьбы

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Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов
Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов. Кадр из видео: instagram.com/asselsadvakassova

38-летняя отечественная актриса и кинопродюсер Асель Садвакасова, выбывшая из числа завидных невест казахстанского шоу-бизнеса, показала в соцсети первые кадры со своей свадьбы, передает NUR.KZ.

Накануне Асель Садвакасовой провели обряд "сырға салу". А перед этим актриса организовала девичник в необычном стиле. Теперь же очередь дошла до главного торжества - свадьбы.

"Этот прекрасный день настал", - написала Асель в своем сторис.

Она показала романтическое видео со своим избранником. На кадрах жених и невеста смотрят друг на друга с нежностью и любовью.

Асель запечатлена в роскошном свадебном платье, которое купила в Париже специально для самого важного дня в своей жизни. В руках она держит букет нежно-розовых цветов.

"Люблю", - лаконично подписала Асель, отметив аккаунт Магжана Тлеуханова.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Актриса также показала большой и светлый зал ресторана, оригинально украшенный по случаю торжества, которое обещает быть незабываемым.

Напомним, 13 июня Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов официально зарегистрировали брак и провели обряд "неке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2027710-etot-prekrasnyy-den-nastal-asel-sadvakasova-pokazala-pervye-kadry-so-svoey-svadby/

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