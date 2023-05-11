Ерке Есмахан и Raim официально зарегистрировали брак (фото, видео)
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Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала, что они с Raim официально зарегистриговали брак, а также показала в Instagram кадры с церемонии бракосочетания, на которую они никого не пригласили, передает NUR.KZ.
Напомним, в январе этого года 38-летняя Ерке Есмахан и 26-летний Raim совершили "неке" в мечети.
Певица рассказала, что церемония их официального бракосочения прошла тихо и скромно в течение 20 минут. Как выяснилось, Ерке и Raim получили свидетельство о браке еще в апреле.
"Мы решили зарегистрировать свой брак в месяц Ораза. Сегодня 4 апреля. Время 15.30. И куда же мы пришли? Турксибский РАГС. Не думала, что мы поженимся здесь.
Вот в таком красивом месте мы зарегистрируем брак и получим свидетельство о браке", - рассказала Ерке в своем видео, которое было снято перед регистрацией.
Артистка также показала свидетельство о браке.
"Не говорите, мол, почему все так скромно, для нас самое главное - это счастье нашей семьи", - заявила Ерке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020138-erke-esmahan-i-raim-ofitsialno-zaregistrirovali-brak-foto-video/