Ерке Есмахан и Raim поженились по мусульманским обычаям (фото)

Ерке Есмахан и Raim. Скриншот: instagram.com/gulnur_mamasaripova

38-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан и 26-летний исполнитель Раимбек Бактыгереев, известный под сценическим псевдонимом Raim, совершили обряд "неке". Соответствующими фото пара поделилась в соцсетях.

Ерке Есмахан опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию из мечети и призналась, что они с Раимбеком поженились по мусульманским традициям. Певица отметила, что сама из Западного Казахстана и избранника выбрала из тех же мест.

Raim также не стал скрывать от поклонников, что больше не свободен - музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию свидетельства о совершении обряда "неке".

Ерке Есмахан и Raim. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan, instagram.com/raimusican

Судя по всему, на церемонии присутствовали близкие пары. Известный кинопродюсер Гульнур Мамасарипова опубликовала в Instagram Stories фотографию молодоженов из мечети и пожелала им счастья.

Ерке Есмахан и Raim. Скриншот: instagram.com/gulnur_mamasaripova

Напомним, о романе пары стало известно лишь несколько дней назад. Тогда исполнитель хита "Самая вышка" сам опубликовал романтическое фото с Ерке Есмахан, чем вызвал бурную реакцию в Казнете.

Сама же Ерке сразу после этого поделилась снимком страстного поцелуя с мужчиной на фоне Эйфелевой башни, отметив аккаунт певца. При этом ранее певица признавалась, что побывала в Париже с любимым, но тогда раскрывать имени своего избранника стала.

После подтверждения отношений с Raim Ерке обратилась к своим поклонникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006214-erke-esmahan-i-raim-pozhenilis-po-musulmanskim-obychayam-foto/