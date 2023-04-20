"Самая красивая невеста": Гульназ Жоланова поделилась видео со своей свадьбы

Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, недавно вышедшая замуж, показала в Instagram видео со своей свадьбы. Фанаты пожелали ей счастливой жизни с ее избранником, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце февраля Гульназ Жолановой провели обряд "сырға салу" в Актау. Гульназ показала своим подписчикам в Instagram, как проходил обряд. Актриса в свадебном платье растрогала Казнет, она также рассказала, что ее супруг - немедийная личность.

Звезда фильмов "Бизнес по-казахски", "Аким", "Тараз" выложила небольшое видео со своей свадьбы.

"Пусть останется на память", - подписала она кадры, отметив аккаунт группы "Орда", которая выступала на ее свадьбе и пустила в пляс гостей и очаровательную невесту.

"Самая красивая невеста", "Красивая, талантливая казахстанская актриса, будьте счастливы", "Вот как нужно радоваться в жизни", "Как счастлив парень, которой досталась девушка, достойная всех похвал", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017498-samaya-krasivaya-nevesta-gulnaz-zholanova-podelilas-video-so-svoey-svadby/