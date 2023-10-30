Нуртас и Гульзира Айдарбековы засватали невесту младшему сыну (видео)

Продюсер Гульзира Айдарбекова, мама известного певца Кайрата Нуртаса, засватала новую келин. Ее младший сын Зангар, брак которого был недолгим, решил вновь создать семью, передает NUR.KZ.

Недавно мы писали, что младший брат Кайрата Нуртас всерьез задумался о повторном браке. После Гульзира Айдарбекова показала, как идет подготовка к тою. А сегодня она сообщила своим подписчикам в соцсети, что у них состоялся "құдалық той" - сватовство.

Продюсер показала в сторис, с какими подарками и калымом приехали они за невестой. Она отметила, что ее новые кудалар - очень хорошие люди. Жених заметно волновался, но вскоре уже танцевал в кругу гостей рядом со своей невестой.

Недавно Гульзира Айдарбекова высказалась о разводе младшего сына.