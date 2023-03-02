В Сети появилось видео "қыз ұзату" Камшат Жолдыбаевой

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Актриса и певица Камшат Жолдыбаева выходит замуж. Кадры обряда "қыз ұзату" артистки появились в соцсети. Однако сама экс-солистка "КешYOU" и ее избранник пока не прокомментировали новости, передает NUR.KZ.

Напомним, ранее певица выложила фото с мужчиной и заинтриговала фолловеров. На снимке рядом с ней оказался актер Газрет Ержанов. Молодые люди вместе сыграли в сериале "Рауза".

Актриса также ответила, почему стала предпочитать закрытые наряды. Позже фанаты предположили, что Камшат Жолдыбаева и ее избранник совершили "неке".

В TikTok появились кадры "қыз ұзату" 35-летней актрисы. На видео Камшат и Газрет сидят за накрытым дастарханом, за которым собрались гости.

Затем Камшат, одетая в национальный наряд, стоит в центре зала в окружении родственниц. Ее мама выражает пожелания молодым, называя Газрета зятем.

"Доверяю свою дочь Аллаху и тебе, мой зять Газрет. Уважайте друг друга, проживите эту жизнь вместе счастливо, желаю вам долгой жизни. Пусть ваша любовь будет по-настоящему крепкой", - сказала мама Камшат.

Однако сами актеры пока не прокомментировали событие. Отметим, что Камшат Жолдыбаева старше своего избранника на 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011451-v-seti-poyavilos-video-qyz-uzatu-kamshat-zholdybaevoy/