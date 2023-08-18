"Не хотел носить обручалку": Zheka Fatbelly о том, что изменилось после регистрации брака (видео)

Zheka Fatbelly c женой. Фото: instagram.com/zheka_fatbelly

Казахстанский блогер Женис Омаров, известный как Zheka Fatbelly, показал в соцсети кадры с регистрации своего брака. Он также рассказал, почему раньше не хотел носить обручальное кольцо, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце июля блогер сделал предложение своей возлюбленной. После молодые люди совершили "неке" и начали подготовку к свадьбе. Теперь же они официально зарегистрировали брак. Видео с регистрации блогер разместил в своей ленте.

"Теперь официально муж и жена", - написал Zheka Fatbelly.

Звезды шоу-бизнеса и другие подписчики блогера пожелали молодым долгой и счастливой жизни.

Женис признался, что раньше и не думал, что обручальные кольца имеют важное значение.

"Я думал, это ненужная фигня и не хотел носить обручалку. Теперь я с нее жестко кайфую. Такое ощущение, будто это знак того, что ты в новой фазе своей жизни", - рассказал он.

Сторис Zheka Fatbelly. Скрин: instagram.com/zheka_fatbelly

Блогер шутливо отметил, что обручальное кольцо также помогает женатому мужчине "отшивать" девушек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032992-ne-hotel-nosit-obruchalku-zheka-fatbelly-o-tom-chto-izmenilos-posle-registratsii-braka-video/