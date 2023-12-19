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30 лет независимости Казахстана

Выбывший из числа холостяков актер Аян Отепберген показал избранницу (фото)

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Аян Отепберген
Аян Отепберген. Фото: instagram.com/otepbergen_ayan

Казахстанский актер театра и кино Аян Отепберген, сыгравший в фильмах "Жау жүрек мың бала", "Томирис", "Зеркала", показал в Instagram фото своей избранницы, передает NUR.KZ.

31-летний Аян Отепберген выбыл из числа завидных холостяков. Он женился на девушке из Актобе.

В соцсети появилось видео со свадебного торжества, которое состоялось на днях, но сам Аян до этих пор сохранял молчание.

Новоиспеченный глава семьи наконец показал избранницу в своем блоге. Представители отечественного шоу-бизнеса, в числе которых Али Окапов, Акерке Буркитбай, Нурболат Абдуллин, Жазира Еркин, Асылхан Толепов и другие, поспешили поздравить молодых с важным событием в их жизни. К ним присоединились и поклонники актера.

"Будьте счастливы", "Неужели официально сами выложили фото, а то я не верил, что вы женились, когда увидел у других в сторис", "Разделяем вашу радость!", "Как вы подходите друг другу", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2051517-vybyvshiy-iz-chisla-holostyakov-akter-ayan-otepbergen-pokazal-izbrannitsu-foto/

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