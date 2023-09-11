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Полмиллиона за беташар: в Сети появилось видео со свадьбы блогера Zheka Fatbelly

Опубликовано:

Женис Омаров с невестой
Женис Омаров с невестой. Фото: instagram.com/zheka_fatbelly

Казахстанский блогер Женис Омаров, известный как Zheka Fatbelly, и его избранника сыграли пышную свадьбу. В соцсети появились кадры с торжества, пользователей Казнета удивила сумма, которую гости оставляли за беташар, передает NUR.KZ.

Напомним, в июле Zheka Fatbelly сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Позже влюбленные зарегистрировали брак. А на днях молодые сыграли пышную свадьбу. Кадрами с главного торжества блогер поделился в соцсети.

В Instagram у музыканта Кабдола Тлекова и актера Жандоса Самалбекова появилось видео беташара.

"Беташар, на который оставили больше всего денег. Кого вы узнали? Жека, будь счастлив, родной", - гласит подпись.

На кадрах видно, как тамада заявляет, что сумма за беташар должна быть не менее 500 тысяч тенге. Звездные гости походят и кидают деньги в поднос, а кто-то совершает банковский перевод. Один из гостей и вовсе оставил в подносе миллион тенге.

"Мы тут 10 тысяч на свадьбу найти не можем", "Да вам то что с того? Деньги кидают они, не вы. Это же его друзья. Завистники пусть лопнут от зависти", "Если есть, почему бы не дать", "Что за хвастовство? Беташар в бизнес обратили", - разделились во мнениях комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036079-polmilliona-za-betashar-v-seti-poyavilos-video-so-svadby-blogera-zheka-fatbelly/

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