Нуртас и Гульзира Айдарбековы устроили пышную свадьбу младшему сыну (видео)

Нуртас и Гульзира Айдарбековы, родители известного отечественного певца Кайрата Нуртаса, устроили пышную свадьбу младшему сыну Зангару. Кадры с торжества появились в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно Нуртас и Гульзира Айдарбековы засватали новую келин для своего младшего сына.

После продюсер встретила новую келин в своем доме традиционным шашу, танцами и богатым дастарханом.

Ее младший сын Зангар женился во второй раз. Индире провели "қыз ұзату". Теперь же молодые сыграли свадьбу.

Гульзира Айдарбекова организовала пышный той с большим количеством гостей. Она показала кадры с торжества в своей ленте.

На свадьбе выступили казахстанские артисты - Торегали Тореали, Нурболат Абдуллин, Ернар Садирбаев и другие. Пел в честь молодых и Кайрат Нуртас - старший брат жениха.

Украшением свадьбы стал многоярусный торт, изготовленный в виде сказочного замка. Мама жениха для такого важного события подготовила два эффектных наряда. Подписчики оставили комментарии под видео.

"Какая красивая пара, пусть будут счастливы", "Жулдыз с детьми нет, где она?", "Наверное, что-то случилось, раз Жулдыз нет, она ведь старшая келин в доме", "Вижу Кайрата одного и сердце болит", "Айгерим и Аян такие молодцы, всегда рядом с родными", "Гульзира ханым, поздравляем вас со свадьбой сына!" - написали пользователи Казнета.