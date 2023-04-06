"Принцесса": Жанар Дугалова в свадебном платье восхитила Казнет

Жанар Дугалова: instagram.com/zhanar_dugalova

Отечественная актриса и певица Жанар Дугалова поделилась в своем Instagram снимками в свадебном платье, чем восхитила своих поклонников, передает NUR.KZ.

В феврале этого года стало известно, что 36-летняя экс-солистка "КешYOU" выходит замуж. Певица показала свой нежный свадебный образ во всей красе. Поклонники Дугаловой выразили ей свое восхищение в комментариях.

"Жанар, вы красотка. Вы как никто другой должны быть счастливой. Удачи и всех благ!", "Эх, моя армейская любовь. Всей ротой прибегали к телевизору, когда показывали ее с песней "Суйем - Жек корем", "Принцесса", "Особенная, Жанар", "Прекрасная невеста", "Как принцесса! Будьте счастливы", - написали они.

Ранее мы писали, что коллеги по цеху артистки поделились кадрами с прошедшего в Астане "қыз ұзату".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015643-printsessa-zhanar-dugalova-v-svadebnom-plate-voshitila-kaznet/