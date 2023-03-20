Жанар Дугаловой провели обряд "қыз ұзату" в Астане (видео)

Жанар Дугалова и Мадина Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/gulmira_dairabaeva

Казахстанской певице Жанар Дугаловой провели обряд "қыз ұзату". Кадрами с торжества поделились ее звездные коллеги в соцсетях. Невесту к жениху подвела Мадина Садвакасова, передает NUR.KZ.

Напомним, в феврале стало известно, что 36-летняя Жанар Дугалова выходит замуж. "Ұзату той" Жанар прошел в одном из роскошных ресторанов столицы.

Телеведущая, журналист и медиаменеджер Гульмира Дайрабаева показала в своем Instagram, как прошел той. На некоторых кадрах можно увидеть жениха Жанар.

"Красивые моменты с "қыз ұзату" Жанар Дугаловой. Жанар, Ильяс, желаю вам долгой и счастливой жизни", - отметила Гульмира Дайрабаева.

На "қыз ұзату" Жанар были приглашены Алишер Каримов, Маржан Арапбаева, Amre, Бейбит Кушкалиев и другие знаменитости.

Мадина Садвакасова в национальном наряде провела под руку невесту к жениху, исполнив красивую песню. В своем Instagram певица отметила, что семья жениха из Астаны.

"Прошли проводы невесты Жанар Дугаловой. Ильяс, береги свою птицу счастья. Будьте счастливы, поздравляю от всей души", - написала Мадина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013552-zhanar-dugalovoy-proveli-obryad-qyz-uzatu-v-astane-video/