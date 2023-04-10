"Я сказала "да": Индире Едильбаевой сделали предложение руки и сердца (фото, видео)

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанской певице Индире Едильбаевой на отдыхе возлюбленный сделал предложение руки и сердца. Трогательными кадрами события артистка поделилась в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Избранником Индиры стал Камирдинов Камалдин, менеджер казахстанских артистов The Limba, Moreart, Liili и других.

Молодой человек сделал предложение на смотровой площадке, с которой открывается вид на красоты острова.

"Оказывается, в моменте это очень волнительно! У меня нет слов, только любовь. Я сказала "да", как говорится", - написала певица.

Пара вместе поводит отдых на Бали, где артистка также отметила свое 32-летие.

Девушка призналась, что не могла сдержать слезы счастья.

"Я так много плакала от того, что так счастлива", - рассказала представительница отечественного шоу-бизнеса.

Stories Индиры Едильбаевой. Скрин: instagram.com/indi_edilbayeva

Напомним, ранее мы писали, что Индира Едильбаева высказалась о браках по любви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016074-ya-skazala-da-indire-edilbaevoy-sdelali-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-foto-video/