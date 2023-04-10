"Я сказала "да": Индире Едильбаевой сделали предложение руки и сердца (фото, видео)
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Казахстанской певице Индире Едильбаевой на отдыхе возлюбленный сделал предложение руки и сердца. Трогательными кадрами события артистка поделилась в своем Instagram, передает NUR.KZ.
Избранником Индиры стал Камирдинов Камалдин, менеджер казахстанских артистов The Limba, Moreart, Liili и других.
Молодой человек сделал предложение на смотровой площадке, с которой открывается вид на красоты острова.
"Оказывается, в моменте это очень волнительно! У меня нет слов, только любовь. Я сказала "да", как говорится", - написала певица.
Пара вместе поводит отдых на Бали, где артистка также отметила свое 32-летие.
Девушка призналась, что не могла сдержать слезы счастья.
"Я так много плакала от того, что так счастлива", - рассказала представительница отечественного шоу-бизнеса.
Напомним, ранее мы писали, что Индира Едильбаева высказалась о браках по любви.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016074-ya-skazala-da-indire-edilbaevoy-sdelali-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-foto-video/