"Где найти такого мужа?": в Сети появилось видео Камшат Жолдыбаевой и Газрета Ержанова

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

В TikTok появилось видео Камшат Жолдыбаевой и Газрета Ержанова, недавно ставших супругами. Пользователи Казнета отметили, что молодые люди выглядят очень счастливыми, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Камшат Жолдыбаева, разливающая чай гостям в качестве келин, умилила Сеть. Тем видео поделился в своем TikTok Артур Толепов.

Актер снова запечатлел новоиспеченных супругов вместе, сидящих за накрытым дастарханом. Заметив, что их снимают, Камшат и Газрет мило улыбнулись в камеру. Подписчики Артура отметили, что молодые люди отлично смотрятся вместе и пожелали им счастья.

Видео взято со страницы Артура Толепова в TikTok

"Во всем виноват сериал "Рауза", "Как Камшат идет быть келин", "Очень красивая пара, будьте счастливы", "В Камшат есть что-то притягательное", "Видно, что настоящий джигит", "Так подходят друг другу", "Не могу наглядеться на них", "Где найти такого мужа?", "Какой красавчик", "Оба красивые", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016181-gde-nayti-takogo-muzha-v-seti-poyavilos-video-kamshat-zholdybaevoy-i-gazreta-erzhanova/