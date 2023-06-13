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38-летняя Асель Садвакасова вышла замуж (видео)

Опубликовано:

Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов
Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и кинопродюсер Асель Садвакасова вышла замуж. Об этом она сообщила своим фанатам в Instagram, опубликовав видео регистрации брака, передает NUR.KZ.

38-летняя Асель Садвакасова выбыла из числа завидных невест казахстанского шоу-бизнеса.

"Вот и все. 13.06.2023 - день рождения нашей семьи!" - написала Асель, показав кадры церемонии регистрации брака и совершения "неке". Молодые люди также показали свидетельство о браке и обменялись кольцами.

"Аселя, будь счастлива, заслуживаешь", "Вы прям сияете", "Я рада за вас, Асель. Вы пример для многих девушек! Любовь существует и стоит ее только дождаться", "Боже, какое счастье, Аселя, поздравляю вас. Эмоции переполняют, так рада за вас", - отметили подписчики.

Напомним, Асель Садвакасова показала своего избранника, который младше ее на 10 лет. Им оказался Магжан Тлеуханов, который занимается digilal-маркетингом. Актриса высказалась о разнице в возрасте. Она также рассказала об отношении к ней родителей ее избранника, а также о том, как живет с любимым в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024580-38-letnyaya-asel-sadvakasova-vyshla-zamuzh-video/

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