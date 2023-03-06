Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова сыграли свадьбу (фото, видео)

Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова. Фото: instagram.com/khami93

Отечественный актер Ерик Хамидуллаев и звезда сериала "Көзайым" Акниет Беласарова сыграли свадьбу. Кадры главного события в их жизни молодые разместили в соцсети, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что актер Ерик Хамидуллаев выбыл из числа завидных женихов казахстанского шоу-бизнеса, он сделал предложение актрисе Акниет Беласаровой. Невеста показала кадры своего "қыз ұзату". А недавно состоялась свадьба Ерика и Акниет.

"День X", - подписала Акниет свадебные фотографии.

Пользователи Сети пожелали счастья молодым, назвав их самой красивой парой.

"Самая красивая пара", "Боже, прелесть какая, будьте счастливы", "Такую дату классную выбрали для свадьбы", "Девочки, расходимся, потеряли парня", "Цвет нации, какие же вы красивые!", "Здесь прекрасно все", - оставили свои комментарии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011849-erik-hamidullaev-i-akniet-belasarova-sygrali-svadbu-foto-video/