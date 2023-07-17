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"Она всегда была рядом": Кыран Талапбек женился (фото, видео)

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Кыран Талапбек с невестой и друзьями
Кыран Талапбек с невестой и друзьями. Фото: instagram.com/kabdol

В Сети появились кадры со свадьбы казахстанского видеографа и режиссера Кырана Талапбека. Пользователи Казнета поздравили молодых с главным событием в жизни, передает NUR.KZ.

Музыкант Кабдол Тлеков показал в сторис Instagram кадры с торжества, состоявшегося в честь Кырана Талапбека и Гульзады Турлаш. Музыкант отметил их аккаунты и пожелал счастья молодым.

Сторис Кабдола Тлекова
Сторис Кабдола Тлекова. Фото: instagram.com/kabdol

Позже и сам Кыран показал кадры со свадьбы в своем Instagram.

"Она вообще-то всегда была рядом со мной, просто вы, наверное, не заметили", - отметил Кыран.

Сторис Кырана Талапбека
Сторис Кырана Талапбека. Фото: instagram.com/kyran_talapbek

В ленте Гульзады можно увидеть фотографии с прошедшего недавно девичника.

"Я невеста", - подписала она снимки.

Кыран и Гульзада также опубликовали в соцсети видео, под которым лаконично написали, что нашли свое счастье. Подписчики поздравили пару и оставили теплые пожелания.

Видео взято со страницы Кырана Талапбека в Instagram

Напомним, Кыран Талапбек рассказал о бывшей жене и новой любви, отметив, что к матери своего маленького сына - актрисе Айжулдыз Адайбековой - относится с уважением. Сама Айжулдыз поведала ранее, что не была официально замужем за Кыраном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028896-ona-vsegda-byla-ryadom-kyran-talapbek-zhenilsya-foto-video/

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