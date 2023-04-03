Камшат Жолдыбаева, разливающая чай гостям в качестве келин, умилила Сеть (видео)

Камшат Жолдыбаева. Кадр из видео: tiktok.com/@artur_tolepov

На страничке актера Артура Толепова в TikTok появилось видео, как Камшат Жолдыбаева принимает гостей в качестве молодой келин. Фанаты умилились теплым кадрам, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале марта в Сети появилось видео "қыз ұзату" Камшат Жолдыбаевой. Избранником певицы стал актер Газрет Ержанов.

Актер Артур Толепов разместил в TikTok видео, на котором запечатлен момент, как молодая келин Камшат наливает чай пришедшим гостям.

"Келин чай", - отметил Артур.

Видео взято со страницы Артура Толепова в TikTok

Кадры умилили пользователей соцсети. Они оставили свои отзывы.

"Какая у нее осанка!", "Казахская Анджелина Джоли", "Какая красотка, от нее исходит женская энергетика", "Из Камшат выйдет прекрасная мать", "Превосходно", "Будь счастлива", - отметили комментаторы.

Артур показал еще одно видео, на котором запечатлены Камшат и ее супруг Газрет.

"Кажется, они общаются", - шутливо подписал видео автор.

Фанаты отметили, что молодожены выглядят очень счастливыми и подходят другу другу.

Видео взято со страницы Артура Толепова в TikTok

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015150-kamshat-zholdybaeva-razlivayuschaya-chay-gostyam-v-kachestve-kelin-umilila-set-video/