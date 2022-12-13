Актер Ерик Хамидуллаев сделал предложение руки и сердца возлюбленной

Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова. Фото: instagram.com/khami93

Казахстанский актер Ерик Хамидуллаев выбыл из числа завидных женихов отечественного шоу-бизнеса. Он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной - актрисе Акниет Беласаровой, передает NUR.KZ.

Радостной новостью Ерик Хамидуллаев поделился в своем Instagram. Он опубликовал фото с Акниет Беласаровой. На безымянном пальце правой руки девушки поблескивает помолвочное кольцо.

"Я и ты стал словом "мы", - гласит подпись к фото.

Счастливых влюбленных поздравили их коллеги - Тауекел Мусилим, Нурболат Абдуллин, Алишер Каримов, Жазира Еркин, Нурлан Батыров и другие представили казахстанского шоу-бизнеса. К поздравлениям звезд присоединились и другие подписчики.

"Поздравляю! Будьте счастливы", "Представляю, какие у вас будут дети красивые, обожаю вас, так ждала", "Так рада за вас", "Ойбу, минус один краш", "Какая красивая пара!" - отреагировали пользователи Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001279-akter-erik-hamidullaev-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-vozlyublennoy/