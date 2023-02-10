36-летняя Жанар Дугалова выходит замуж

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица и актриса Жанар Дугалова выходит замуж. Она рассказала о том, как познакомилась и встретилась со своим избранником, передает NUR.KZ.

Балымбетов, разговаривая с Жанар во время интервью, которое вышло на его YouTube-канале, признался, что ему "одна птичка на хвосте принесла", будто в жизни артистки происходят очень важные и счастливые перемены - в частности, она выходит замуж.

Жанар подтвердила радостную новость.

"Да это правда. Да, я выхожу замуж. Как поется в песне, "не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет". Именно это произошло со мной. Наши судьбы с ним переплелись задолго до нашей встречи. Мы в буквальном смысле ходили с ним по одним и тем же дорогам, ходили в один и тот же продуктовый магазин, как выяснилось. Потому что мы жили, учились оба в Москве, но никогда не пересекались.

Познакомились в Казахстане, на родине. Человек не из нашей сферы, но с очень хорошим музыкальным вкусом и слухом. Человек очень разносторонний, интересный. Я всегда желала, мечтала, хотела если выходить замуж, то только по любви, по сердцу, не по какому-то расчету, не по какому-то плану, не по уму, выхожу замуж по сердцу", - отметила она.

Как выяснилось, свадьба планируется в марте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008825-36-letnyaya-zhanar-dugalova-vyhodit-zamuzh/