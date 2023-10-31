Младший брат Кайрата Нуртаса и его избранница совершили обряд "неке" (фото)

Младший брат казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса женился во второй раз. Зангар Нуртас совершил обряд "неке" с избранницей по имени Индира, передает NUR.KZ.

Накануне Нуртас и Гульзира Айдарбековы засватали невесту младшему сыну.

Зангар разместил в своем Instagram фото, снятые в мечети после обряда "неке".

Молодой человек пожелал, чтобы его брак был крепким. Пару с созданием семьи поздравили подписчики.

"Очень красивая пара", "Будьте счастливы", "Я думала, это пиар", "Пусть у вас будет большая семья, много деток", - написали они.

Напомним, весной прошлого года состоялась свадьба Зангара Нуртаса и Жибек. Молодые люди вместе учились в Китае и были знакомы несколько лет. А уже в начале этого года Зангар признался, что его брак с Жибек распался.