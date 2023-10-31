Младший брат Кайрата Нуртаса и его избранница совершили обряд "неке" (фото)
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Младший брат казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса женился во второй раз. Зангар Нуртас совершил обряд "неке" с избранницей по имени Индира, передает NUR.KZ.
Накануне Нуртас и Гульзира Айдарбековы засватали невесту младшему сыну.
Зангар разместил в своем Instagram фото, снятые в мечети после обряда "неке".
Молодой человек пожелал, чтобы его брак был крепким. Пару с созданием семьи поздравили подписчики.
"Очень красивая пара", "Будьте счастливы", "Я думала, это пиар", "Пусть у вас будет большая семья, много деток", - написали они.
Напомним, весной прошлого года состоялась свадьба Зангара Нуртаса и Жибек. Молодые люди вместе учились в Китае и были знакомы несколько лет. А уже в начале этого года Зангар признался, что его брак с Жибек распался.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043311-mladshiy-brat-kayrata-nurtasa-i-ego-izbrannitsa-sovershili-obryad-neke-foto/