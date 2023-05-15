"Свадьбы не будет": зарегистрировавшие брак Ерке и Raim отказались от пышного тоя

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, вышедшая замуж за молодого исполнителя Raim, ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она заявила, что свадьбы у них не будет, передает NUR.KZ.

Ранее Ерке рассказывала о желании мужа устроить пышную свадьбу. Однако молодые люди решили отказаться от этой идеи.

"Свадьбы не будет. Мы посоветовались и пришли к такому решению. Я устаю только от одной мысли, что наша свадьба будет громкой, будут гости, снимающие все это на телефон, прямые эфиры.

И без тоя можно быть счастливой семьей, обзавестись детьми, а лет через 5-10 возможно устроим той в честь годовщины брака. Пусть даст Аллах", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Кое-кто из подписчиков заявил, что был шокирован, узнав о заработке Raim. Он поинтересовался, было ли для Ерке это важным.

"Вы теперь уже принялись не только мои деньги, но и деньги моего мужа считать? Благодарю Аллаха за все, что он дает. Главное, чтобы каждая тиын была благословенна", - заявила она.

Напомним, в начале этого года 38-летняя Ерке Есмахан и 26-летний Raim совершили обряд "неке". А недавно певица рассказала, что они с Raim официально зарегистрировали брак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020518-svadby-ne-budet-zaregistrirovavshie-brak-erke-i-raim-otkazalis-ot-pyshnogo-toya/