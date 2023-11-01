Избраннице Зангара Нуртаса провели "қыз ұзату" (видео)

Младший брат Кайрата Нуртаса забрал свою избранницу из отчего дома. Девушке провели "қыз ұзату". Кадрами с торжества Зангар Нуртас поделился в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что Гульзира и Нуртас Айдарбековы засватали новую келин. Зангар Нуртас и Индира совершили "неке". А вечером после обряда в мечети Индире провели обряд "қыз ұзату".

Жених появился в зале ресторана, где собрались гости, с огромным букетом роз, который вручил невесте. На "ұзату той" приехал и певец Кайрат Нуртас - старший брат Зангара.

Исполнитель зажег гостей своими песнями. А закончился той фейрверком, который запустили в честь молодых.

На страничке Аяна Нуртаса - среднего сына Гульзиры Айдарбековой - появилось фото с торжества.

"Добро пожаловать в нашу семью, невестка", - написал он в Instagram.

Его подписчики поздравили молодых с созданием семьи и пожелали им счастья.

Отметим, что это не первый брак Зангара. В марте прошлого года молодой человек женился на девушке по имени Жибек. Однако их брак оказался недолгим, в начале этого года Зангар Нуртас признался, что развелся с женой.