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Избраннице Зангара Нуртаса провели "қыз ұзату" (видео)

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Зангар Нуртас с избранницей
Зангар Нуртас с избранницей. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат Кайрата Нуртаса забрал свою избранницу из отчего дома. Девушке провели "қыз ұзату". Кадрами с торжества Зангар Нуртас поделился в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что Гульзира и Нуртас Айдарбековы засватали новую келин. Зангар Нуртас и Индира совершили "неке". А вечером после обряда в мечети Индире провели обряд "қыз ұзату".

Жених появился в зале ресторана, где собрались гости, с огромным букетом роз, который вручил невесте. На "ұзату той" приехал и певец Кайрат Нуртас - старший брат Зангара.

Исполнитель зажег гостей своими песнями. А закончился той фейрверком, который запустили в честь молодых.

На страничке Аяна Нуртаса - среднего сына Гульзиры Айдарбековой - появилось фото с торжества.

"Добро пожаловать в нашу семью, невестка", - написал он в Instagram.

Его подписчики поздравили молодых с созданием семьи и пожелали им счастья.

Отметим, что это не первый брак Зангара. В марте прошлого года молодой человек женился на девушке по имени Жибек. Однако их брак оказался недолгим, в начале этого года Зангар Нуртас признался, что развелся с женой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043494-izbrannitse-zangara-nurtasa-proveli-qyz-uzatu-video/

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