Актриса Акниет Беласарова показала кадры своего "қыз ұзату"

Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова. Фото: instagram.com/akniet_belasar

Казахстанская актриса Акниет Беласарова показала в Instagram кадры своего "қыз ұзату", который прошел накануне. Избранником молодой красавицы стал ее коллега Ерик Хамидуллаев, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце прошлого года актер Ерик Хамидуллаев сделал предложение руки и сердца Акниет Беласаровой.

Невеста показала в своей ленте кадры "қыз ұзату". Той прошел 1 марта в День благодарности.

Подписчики пожелали счастья молодым.

"Я так рада, как будто мои родные поженились. Я так ждала этого дня", "Не могу наглядеться на вас", "Красивая пара", "Как они похожи друг на друга", "Поздравляем! Будьте счастливы, дорогие", - написали пользователи соцсети.

Под руку невесту к жениху проводила, исполнив красивую песню, Альбина Шардарова.

Отметим, молодая актриса Акниет Беласарова известна зрителю по сериалам "Көзайым", "Мәдениет үйі", "Айнымас Айғаным", фильму "Донор". Ее избранник Ерик Хамидуллаев играл в сериалах "Мой брат", "Қарлығаш ұя салғанда", фильме "Степные ястребы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011440-aktrisa-akniet-belasarova-pokazala-kadry-svoego-qyz-uzatu-video/