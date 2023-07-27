Блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей возлюбленной (видео)

Женис Омаров с невестой. Фото: instagram.com/zheka_fatbelly

Казахстанский блогер Женис Омаров, известный как Zheka Fatbelly, сделал предложение руки и сердца своей девушке. Она ответила согласием, передает NUR.KZ.

Популярный блогер Женис Омаров опубликовал на своей странице в Instagram ролик, на котором запечатлен момент предложения руки и сердца. На кадрах – блогер с девушкой сначала приходят в романтическое место, а затем он открывает заветную коробочку с кольцом и делает возлюбленной предложение.

"Слава Богу, нашел тебя. Пусть Всевышний дарует вам найти вторую половинку своей души", – говорится в его публикации.

При этом Женис Омаров скрывает личность уже своей невесты, закрывая ее лицо на видео. А на фотографиях, опубликованных в следующем посте, девушка закрывает лицо рукой, демонстрируя помолвочное кольцо.

"Что я чувствую? Наконец-то чувствую себя в спокойствии", – добавил он.

Добавим, что Женис Омаров начал свой путь со съемок вайнов. Сегодня он уже популярный блогер, актер, предприниматель и музыкальный артист. Несколько лет назад он открыл сеть ресторанов быстрого питания.

Сейчас на его страницу в Instagram подписано более 3 млн аккаунтов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2030226-bloger-zheka-fatbelly-sdelal-predlozhenie-svoey-vozlyublennoy-video/