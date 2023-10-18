"Нет разрешения на это": Камшат Жолдыбаева объяснила, почему не публикует фото с мужем

Казахстанская певица и актриса, экс-солистка группы "КешYOU" Камшат Жолдыбаева ответила на вопрос своих фанатов в соцсети, почему не выкладывает фото с мужем, передает NUR.KZ.

Недавно вышедшая замуж артистка решила ответить на вопросы подписчиков. Они посетовали, что в ее блоге нет фото с мужем - актером Газретом Ержановым.

"На это нет разрешения, простите", - написала Камшат, разместив снимок, где держит за руку обнимающего ее супруга.

Сторис Камшат Жолдыбаевой. Скрин: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Напомним, в марте этого года в Сети появились кадры "қыз ұзату" Камшат Жолдыбаевой. Разливающая чай в качестве келин певица умилила Казнет.

А позже фанаты увидели видео Камшат Жолдыбаевой и Газрета Ержанова, сидящих за накрытым дастарханом. Артистка также объяснила, почему стала носить платок.