"Нет разрешения на это": Камшат Жолдыбаева объяснила, почему не публикует фото с мужем
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Казахстанская певица и актриса, экс-солистка группы "КешYOU" Камшат Жолдыбаева ответила на вопрос своих фанатов в соцсети, почему не выкладывает фото с мужем, передает NUR.KZ.
Недавно вышедшая замуж артистка решила ответить на вопросы подписчиков. Они посетовали, что в ее блоге нет фото с мужем - актером Газретом Ержановым.
"На это нет разрешения, простите", - написала Камшат, разместив снимок, где держит за руку обнимающего ее супруга.
Напомним, в марте этого года в Сети появились кадры "қыз ұзату" Камшат Жолдыбаевой. Разливающая чай в качестве келин певица умилила Казнет.
А позже фанаты увидели видео Камшат Жолдыбаевой и Газрета Ержанова, сидящих за накрытым дастарханом. Артистка также объяснила, почему стала носить платок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2041475-net-razresheniya-na-eto-kamshat-zholdybaeva-obyasnila-pochemu-ne-publikuet-foto-s-muzhem/