Элитное жилье, люксовые авто и хищения миллиардов: самые громкие коррупционные скандалы 2024 года
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В уходящем году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. NUR.KZ собрал самые громкие коррупционные скандалы за 2024 год.
В 2024 году в Казахстане продолжалась активная работа по борьбе с коррупцией, в том числе через возврат незаконно приобретенных активов. Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан сообщило о значительных успехах в этом направлении.
Дело Перизат Кайрат
Во время весенних паводков множество благотворительных организаций откликнулись на помощь пострадавшим, открыв пункты сбора помощи в различных городах. Одной из таких организаций стал фонд Biz Birgemiz Qazaqstan, который возглавляла Перизат Кайрат.
На сайте фонда говорится, что он проводил сбор средств для помощи жителям, пострадавшим от паводков и наводнений в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской областях, а также областях Абай и Ұлытау. Казахстанцы могли перевести деньги на счет фонда для поддержки пострадавших.
Однако, как сообщает АФМ, Перизат Кайрат подозревается в хищении собранных средств, которые, по данным следствия, она использовала для личных нужд, включая покупку автомобилей премиум-класса, элитной недвижимости и дорогих украшений.
Дело Аблая Мырзахметова
Одним из ярких примеров стал случай с бывшим председателем Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблаем Мырзахметовым. В рамках досудебного расследования было установлено, что он незаконно получил 7 миллиардов тенге, которые впоследствии были обращены в доход государства.
Мырзахметов был осужден 13 мая 2024 года и приговорен к 5 годам лишения свободы. В конце июня, после рассмотрения апелляционных жалоб, суд оставил приговор без изменений. Мырзахметов был арестован еще в мае 2023 года, а судебное разбирательство началось 22 января 2024 года в Астане.
Дело Кайрата Сатыбалдыулы
В 2024 году завершилось досудебное расследование по делу Кайрата Сатыбалдыулы по отмыванию доходов преступного происхождения. К слову, в 2022 году Кайрат Сатыбалдыулы был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и хищение средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда он возместил ущерб в размере 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". Также отдельно сообщалось, что он передал государству активы стоимостью 120 млн долларов.
В этом году Антикор сообщил, что Сатыбалдыулы использовал незаконно добытые средства для приобретения имущества, как в Казахстане, так и за рубежом, а также размещал средства в банках на территории страны и за границей. В рамках этого дела было возвращено 650 миллиардов тенге из общей суммы 912 миллиардов тенге.
Также в апреле этого года заявляли, что по делу Кайрата Сатыбалдыулы планируют вернуть еще 50 млрд тенге, а также ему дали время на возврат государству недвижимости и люксовых авто.
В августе этого года сообщалось, что Сатыбалдыулы вернул активы, которые включали в себя торговый и бизнес-центры в Алматы, роскошный жилой дом в Астане, виллы в Дубае, квартиры во Франции и Москве, люксовые автомобили и так далее. Затем были возвращены и брендовые часы, украшения, коллекционные монеты и другое.
А 16 августа Кайрату Сатыбалдыулы смягчили приговор, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней. Тогда же он сделал видеообращение, в котором попросил прощения у народа и президента.
Дело Арыстанбека Мухамедиулы и его жены о попытке дачи взятки
В 2024 году экс-министра культуры Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы осудили на 11 лет лишения свободы за покушение на дачу взятки в особо крупном размере. В декабре 2022 года, находясь в следственном изоляторе, он пытался выйти из-под стражи и сохранить в собственности отель "Дипломат", предложив взятку должностным лицам через адвоката Мустахима Тулеева.
Согласно материалам дела, в течение нескольких месяцев его супруга, Галия Искакова, передавала через Тулеева крупные суммы денег - в общей сложности более 400 тыс. долларов и 27 млн тенге.
В результате Мухамедиулы был осужден на 11 лет тюремного заключения, а его жена получила 6 месяцев лишения свободы. Адвокат Тулеев был осужден на 6 лет 8 месяцев за мошенничество в особо крупном размере и лишен права заниматься адвокатской деятельностью.
К слову, это не первый срок Мухамедиулы - ранее он был осужден за организацию и хищение чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями, за покушение на совершение рейдерства, организацию злоупотребления полномочиями.
Он был приговорен к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Кроме экс-министра, сроки получили и другие участники дела. В августе этого года апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
Задержание акима Багдата Карасаева
В сентябре текущего года акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева задержали по обвинению в коррупции. Причиной задержания стала совместная проверка прокуратуры и Антикоррупционной службы региона, проведенная в отношении мусорного полигона в Илийском районе.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий Карасаеву были предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.
Дело ректора казахстанского вуза
В сентябре 2024 года задержали ректора Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова - Кайрата Нурманбетова - по подозрению в получении взятки в размере 28,5 миллиона тенге. Задержание связано с государственными закупками, в рамках которых, как предполагается, были совершены коррупционные действия.
Задержание чиновника во время заседания
Коррупционные преступления в Казахстане продолжают вызывать общественное беспокойство, особенно когда речь идет о публичных и показательных задержаниях высокопрофильных чиновников. Случай в Шымкенте, когда был задержан руководитель Управления жилья Азат Момынов, стал ярким примером такого подхода.
Установлено, что в 2023 году чиновник, действуя в составе группы лиц, совместно с предпринимателем присвоил более 367 млн тенге, выделенные на ремонтные работы и обследование сейсмоустойчивости многоэтажных домов. Бизнесмен выводил деньги через подставное ТОО, победившее в госзакупках.
Кроме того, чиновник легализовал полученные преступным путем средства через строительство банного комплекса, зарегистрированного на имя своих родителей. В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была подтверждена показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, а также результатами экспертиз.
Задержали чиновника прямо во время заседания. Однако суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства. В итоге заместитель главы управления жилья был приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а бизнесмен получил 8 лет лишения свободы.
Задержание начальника ДУИС по СКО
Адлет Мустафинов, бывший начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области, был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1 млн тенге через посредника. Взамен он содействовал заключению договора госзакупок на поставку муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО.
Суд приговорил его к штрафу в размере 30 млн тенге и пожизненному лишению права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Также были осуждены взяткодатель и посредник, которые обязаны выплатить штрафы в размере 20 млн и 10 млн тенге соответственно.
По результатам служебной проверки, проведенной после внесения представления, были приняты дисциплинарные меры в отношении руководства Комитета уголовно-исполнительной системы. В частности, председателю Комитета был объявлен выговор, а его заместителю и начальникам нескольких управлений - строгие выговоры. Адлет Мустафинов был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Коррупция в отделе образования Талдыкоргана
В 2024 году суде области Жетісу было рассмотрено уголовное дело в отношении 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана, обвиняемых в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, незаконной легализации этих средств и участии в организованной преступной группе.
Судом было установлено, что главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана, С., которая в течение трех лет организовала преступную группу из 7 сотрудников отдела образования и 14 работников школ, обвиняют в хищении более 4,5 млрд тенге. Эти средства, как установило следствие, были похищены путем начисления зарплат "мертвым душам" и работникам школ сверх установленных окладов.
Подсудимые перечисляли похищенные деньги на банковские счета своих родственников, а затем распределяли их между собой, приобретая на них недвижимость, автомобили и другие активы. Вина обвиняемых была подтверждена их показаниями, показаниями свидетелей, судебными экспертизами и другими доказательствами.
Основные фигуранты дела были приговорены к лишению свободы на срок от 12 до 15 лет, в то время как 15 других подсудимых получили сроки от 7 до 11 лет. Двое обвиняемых, полностью возместивших ущерб, были приговорены к 7 годам условно.
Дело Гульвиры Доненбаевой
В 2024 году был вынесен приговор экс-начальнику управления миграционной службы Департамента полиции области Абай, Гульвире Доненбаевой, и двум бывшим инспекторам, обвиняемым в получении и посредничестве во взяточничестве.
Доненбаева была признана виновной в получении взятки в размере 1000 долларов США за содействие в переводе сотрудника полиции в миграционную службу, и приговорена к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности. Остальные подсудимые получили сроки от 3 до 3,5 лет с лишением званий и пожизненным запретом на службу.
Позже подсудимые подали апелляцию на приговор, вынесенный судом первой инстанции. Областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил приговор без изменений, подтверждая вину осужденных доказательствами, собранными в ходе расследования.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195616-elitnoe-zhile-lyuksovye-avto-i-hishcheniya-milliardov-samye-gromkie-korrupcionnye-skandaly-2024-goda/