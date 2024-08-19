Вынесен приговор начальнику ДУИС по СКО

Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлета Мустафинова, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, он признан виновным в получении через посредника взятки в размере 1 млн тенге от предпринимателя за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО.

Приговором суда Адлет Мустафинов осужден к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Этим же приговором взяткодатель и посредник во взяточничестве осуждены к штрафам в размере 20 млн и 10 млн тенге соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.

"Кроме того, по результатам внесенного представления за отсутствие должного ведомственного контроля и профилактической работы приказом министра внутренних дел руководство Комитета уголовно-исполнительной системы привлечено к дисциплинарной ответственности.

В частности, председателю Комитета, полковнику юстиции Джанибекову Т. объявлен выговор, его заместителю, генерал-майору юстиции Аюбаеву М., начальникам управлений собственной безопасности, кадровой работы и тылового обеспечения – строгий выговор", - поделились в Антикоре.

Этим же приказом Адлет Мустафинов был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Напомним, в июле этого года в Сети появилась информация о задержании начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по СКО. Ее подтвердили в Антикоррупционной службе и пообещали позже рассказать подробности.

Затем в ведомстве пояснили, что глава ДУИС подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге от субъекта предпринимательства за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО. С санкции суда подозреваемый был взят под домашний арест.