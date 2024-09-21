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Дело экс-главы "Атамекена" Аблая Мырзахметова: Антикор сообщил о возврате государству еще 7 млрд

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Аблай Мырзахметов
Аблай Мырзахметов. Фото: atameken.kz

Агентство по противодействию коррупции РК сообщило о продолжении работы по делу экс-главы "Атамекена" Аблая Мырзахметова, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, во исполнение поручения главы государства Агентством на постоянной основе проводится работа по возврату незаконно приобретенных активов.

"По досудебному расследованию в отношении бывшего председателя Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова А. И. в доход государства обращены незаконно полученные денежные средства в сумме 7 млрд тенге", - информирует ведомство.

Напомним, Аблая Мырхаметова осудили 13 мая. Ему было назначено 5 лет лишения свободы. В конце июня сообщалось, что по результатам рассмотрения апелляционных жалоб суд Астаны принял решение об оставлении приговора Аблаю Мырзахметову без изменения, и приговор по факту мошенничества вступил в законную силу.

Аблай Мырхаметов был арестован в мае 2023 года. 22 января в Астане началось главное судебное разбирательство по делу экс-главы НПП "Атамекен". Сам Мырзахметов на момент суда находился под стражей, поскольку в смягчении меры пресечения ранее ему было отказано. Для защиты Мырзахметова были заявлены 4 адвоката.

Ранее в суде Астаны прошло предварительное слушание по делу, где были объявлены статьи, по которым обвинялся бывший председатель нацпалаты предпринимателей.

Прокурор сообщил о нарушении трех статей УК РК, среди которых подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственные госдолжности, или должностным лицам через посредника в особо крупном размере, а также мошенничество.

Тогда же стало известно, что в деле фигурирует Талгат Боранбаев - брат осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева. По данным прокурора, именно в отношении него Мырзахметов предпринял действия, нарушающие закон.

В тот же день, 22 января, стало известно, что суд по делу Аблая Мырзахметова сделали закрытым. Сообщалось, что о "закрытости" попросил один из свидетелей по делу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164266-delo-eks-glavy-atamekena-ablaya-myrzahmetova-antikor-soobshchil-o-vozvrate-gosudarstvu-eshche-7-mlrd/

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