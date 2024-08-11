Гульвире Доненбаевой вынесли приговор и лишили звания полковника полиции

В Семее вынесли приговор в отношении экс-начальника управления миграционной службы ДП области Абай Гульвиры Доненбаевой. Также на скамье подсудимых оказались два бывших инспектора, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, судом №2 Семея рассмотрено уголовное дело в отношении бывших: начальника управления миграционной службы (УМС) ДП области Абай по ст.366 ч.2 УК (Получение взятки), инспектора УМС по ст.368 ч.2 УК (Посредничество во взяточничестве) и инспектора Ауезовского отдела полиции по ст.367 ч.2 УК (Дача взятки).

По данным следствия, руководитель, используя свое служебное положение начальника управления миграционной службы и действуя через посредника - инспектора УМС, получила от инспектора Ауезовского отдела полиции денежное вознаграждение за способствование перевода по службе.

"Сумма взятки составила 1 000 долларов США, что эквивалентно 476 890 тенге. Преследуя цель получения незаконного денежного вознаграждения, подсудимая способствовала переводу обвиняемой из Ауэзовского ОП УП Семея в миграционную службу", - рассказали в суде.

Вина подсудимых была подтверждена показаниями свидетелей, материалами оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий, денежными средствами, изъятыми у подсудимой, и другими материалами дела.

Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали и просили оправдать их за отсутствием в их действиях состава преступления.

При вынесении приговора судом учтено наличие смягчающих обстоятельств у двух бывших инспекторов в виде наличия малолетних детей. Нарушение принятой присяги сотрудниками правоохранительных органов учтено как отягчающее обстоятельство.

Приговором суда бывшая начальница управления миграционной службы признана виновной и с учетом отсутствия смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением звания "полковник полиции".

Экс-инспектор УМС признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением звания "подполковник полиции".

Бывший инспектор Ауезовского отдела полиции признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением звания "майор полиции". С учетом наличия на иждивении троих малолетних детей и ребенка с инвалидностью отбывание наказания отсрочено на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Дело Гульвиры Доненбаевой

В сентябре 2023 года в Сети появилась информация о том, что сотрудниками ДКНБ совместно с Антикором по области Абай задержана начальник УМС ДП региона Гульвира Доненбаева якобы при получении денежных средств в размере 1000 долларов США через посредника.

В Антикоре подтвердили информацию о задержании женщины-полицейского, но подробности обещали предоставить позже.

Спустя некоторое время в ведомстве сообщили, что руководитель управления миграционной службы и другие сотрудники ДП области Абай подозреваются во взяточничестве.

"Должностное лицо через своего подчиненного получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы", - пояснили в Антикоре.

Здесь добавили, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

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В июне этого года в Антикоре проинформировали, что расследование в отношении экс-начальника управления миграционной службы ДП области Абай завершено. Дело направлено в суд.