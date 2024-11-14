Глава фонда, блогер, инфлюенсер: что известно о подозреваемой в хищении 1,5 млрд тенге Перизат Кайрат

Сегодня в АФМ сообщили и задержании главы общественного фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan". Кто такая Перизат Кайрат и чем занималась задержанная - в обзорном материале NUR.KZ.

Сегодня стало известно, что АФМ проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда "Biz Birgemiz" Перизат Кайрат.

Согласно данным из соцсети Instagram самой задержанной, Перизат Кайрат 32 года и родом она из Актобе. В столицу перебралась в 2015 году. Является выпускницей University of Nottingham по специальности Business management.

Начиная с 2016 года жила и работала в ОАЭ - в различных компаниях в Абу-Даби. Позже снова вернулась в Казахстан и работала в различных структурах, таких как акимат, политическая партия и НПО.

Сама девушка, судя по опубликованному посту-знакомству, является владельцем премиальных цветочных магазинов, а также позиционирует себя как активного волонтера с международным опытом и общественным деятелем, которая якобы на безвозмездной основе руководит благотворительным фондом "Biz Birgemiz Qazaqstan".

Как сообщается на официальном сайте Biz Birgemiz Qazaqstan, фонд был создан 3 июня 2021 года в качестве общенационального волонтерского движения и в его рядах около 15 тысяч волонтеров.

Среди основных направлений деятельности Фонда - оказание благотворительной помощи социально-уязвимым слоям населения, волонтерство во время чрезвычайных ситуаций, международное волонтерство, а также ведение социальных международных проектов.

Руководителем этого фонда значится Перизат Кайрат.

"Мы оказываем помощь и поддержку населению Казахстана в периоды кризисов и чрезвычайных ситуаций. Стремимся создавать устойчивую среду, где каждый человек может внести свой вклад в создание лучшего будущего, улучшая жизнь уязвимых слоев населения и участвуя в международных проектах помощи. Это включает в себя поддержку семей с особыми потребностями, помощь пострадавшим от стихийных бедствий и участие в восстановлении после различных чрезвычайных ситуаций", - отмечается в блоге учредителя Фонда.

По данным АФМ, Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Как заявили в Агентстве, основная часть пожертвований использована подозреваемой для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Именно про оказанную помощь населению в этот период много транслировала в соцсетях и сама Перизат Кайрат. Один из первых постов посвящен помощи пострадавшим от паводков в ее родной Актюбинской области.

Тогда же публикуется видеоотчет об оказанной помощи Костанайской области, также пострадавшей от паводков.

В одном из постов фонда в Instagram сообщается, что пострадавшим от паводков во всех регионах Казахстана оказана помощь в размере около 2 млрд тенге.

"Доставка гуманитарной помощи осуществлена при помощи авиатранспортов Национальной гвардии РК, МЧС и НПЗ, а также наземных транспортов (фур).

Отдельная благодарность акиматам Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областей и городах Уральск, Аркалык, Торгай, Амангелди, Жангелди за подтверждение получения гуманитарной помощи от фонда BizBirgemiz.

Единственный фонд, который реализовал, оперативно доставил и обеспечил нужной техникой на 80% все регионы, где объявлен ЧС", - отмечается в посте.

Также в одном из постов Перизат Кайрат сообщала, что начиная с 27 марта все средства, собранные Фондом, будут контролироваться Минфином и Нацбанком.

"После нескольких заседаний фонд полностью согласился с условиями. В областях, где была объявлена ЧС и оказана помощь, фонды должны работать со спецкомиссией. Только тогда будет финмониторинг за тем, как расходуются деньги.

Со своей стороны я поддерживаю! Спрос должен быть за каждый тиын, поступивший от народа", - отмечает в посте Перизат Кайрат.

После этих публикаций по теме паводков и оказанной помощи в регионах, Перизат Кайрат публикует личные посты из разных точек мира, в том числе из Британии и ОАЭ.

Также в одном из постов Перизат Кайрат поделилась с подписчиками новостью о поступлении в Кембридж.

Последний пост в Instagram гласит, что Перизат Кайрат назначена на пост нового президента федерации пара настольного тенниса РК.

Добавим, что согласно данным АФМ, весной этого года Перизат Кайрат приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге.

В этот же период, по данным ведомства, она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 млн тенге.

"Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Перизат неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как "St. Regis", "Shangri-La", "Palazzo Versace" и "Kempinski". В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, а также посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте", - отмечается в сообщении Агентства.