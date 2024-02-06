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Чиновника задержали прямо во время заседания в акимате Шымкента (видео)

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Задержание чиновника
Задержание чиновника. Кадр из видео: instagram.com/gabit_syzdykbekov

В Шымкенте прямо во время заседания в акимате задержали руководителя управления жилья. Видеороликом с задержанием поделился аким города Габит Сыздыкбеков, передает NUR.KZ.

Кадры Сыздыкбеков опубликовал на своей странице в Instagram.

На ролике видно, как аким Шымкента ведет совещание и говорит о коррупции среди подчиненных, отмечая, что в акимате работают и честные люди, и продажные.

В какой-то момент в зал входят сотрудники Антикоррупционной службы, которые подходят к сидящему здесь Азату Момынову и просят его проехать вместе с ними для проведения следственных действий.

Момынов вместе с сотрудниками Антикора удаляется из зала.

"Коллеги, не поймите меня неправильно, у меня не осталось выбора. Вы и сами знаете, я уже пять месяцев вас прошу", - заявил Сыздыкбеков.

Согласно информации на официальном сайте управления жилья Шымкента, Азат Момынов исполняющим обязанности руководителя управления жилья города. Этот пост он занимает с октября 2022 года. До этого Момынов возглавлял отдел по сохранению и развитию жилищного фонда управления жилья.

В разные годы работал в аппарате акима Южно-Казахстанской области, Департаменте госдоходов по Шымкенту, заместителем руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Вчера в Антикоре сообщали, что Момынова подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов. Предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге.

Сейчас чиновника находится в ИВС. Расследование по делу продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059289-chinovnika-zaderzhali-pryamo-vo-vremya-zasedaniya-v-akimate-shymkenta-video/

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