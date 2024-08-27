Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

9 лет колонии и конфискация имущества: замглавы управления жилья осудили в Шымкенте

Опубликовано:

Мужчина в рубашке за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Darrin Klimek/Getty Images

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления жилья города и частного предпринимателя, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, органом следствия чиновник обвинялся в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК), легализации денег, полученных преступным путем, должностным лицом (п.п.1, 3 ч.3 ст.218 УК).

Бизнесмен - в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК).  

В суде установлено, что в 2023 году подсудимый, будучи заместителем руководителя управления жилья, при пособничестве частного предпринимателя в группе лиц присвоил бюджетные средства на сумму более 367 млн тенге, которые были выделены на ремонтные работы в многоэтажных жилых домах и их технологическое обследование на сейсмоустойчивость.

Предприниматель выводил денежные средства через подставное ТОО - победителя госзакупок по вышеуказанным работам.

Чиновник через строительство банного комплекса, зарегистрированного на имя родителей, легализовал преступные денежные средства.

Вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, результатами НСД, заключениям специалистов и экспертов, также другими доказательствами, собранными по делу.

Суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами наличие на иждивении малолетних детей у подсудимых.

Отягчающим обстоятельством у госслужащего признано совершение уголовного правонарушения в нарушение принятой им присяги, у бизнесмена - не установлено.

Приговором суда замглавы ведомства признан виновным по п.2 ч.4 ст.189, п.п.1, 3 ч.3 ст.218 УК и ему окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Предприниматель признан виновным по ст.ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2 УК (Пособничество в хищении) и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале 2024 года в Шымкенте прямо во время заседания в акимате задержали и.о. руководителя управления жилья Азата Момынова. Видео с места событий поделился аким города Габит Сыздыкбеков.

На ролике видно, как градоначальник ведет совещание и говорит о коррупции среди подчиненных, отмечая, что в акимате работают и честные люди, и продажные. В какой-то момент в зал входят сотрудники Антикоррупционной службы, которые подходят к сидящему здесь Азату Момынову и просят его проехать вместе с ними для проведения следственных действий. Чиновник вместе с сотрудниками Антикора удаляется из зала.

В июле стало известно, что резонансное дело о хищении бюджетных средств рассматривают в Шымкенте.

Также ранее в КНБ сообщили, что вступил в законную силу приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента в отношении двух бывших работников местного филиала НАО "ГК "Правительство для граждан".

Они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.206 и ч.4 ст.190 УК РК и приговорены к 5 годам лишения свободы условно.

Следствием установлено, что осужденные неправомерно осуществляли перемещение и изменение границ земельных участков в Шымкенте путем модификации информации в автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра. Ущерб государству от их преступной деятельности составил более 50 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153869-9-let-kolonii-i-konfiskaciya-imushchestva-zamglavy-upravleniya-zhilya-osudili-v-shymkente/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie