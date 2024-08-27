9 лет колонии и конфискация имущества: замглавы управления жилья осудили в Шымкенте

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления жилья города и частного предпринимателя, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, органом следствия чиновник обвинялся в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК), легализации денег, полученных преступным путем, должностным лицом (п.п.1, 3 ч.3 ст.218 УК).

Бизнесмен - в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК).

В суде установлено, что в 2023 году подсудимый, будучи заместителем руководителя управления жилья, при пособничестве частного предпринимателя в группе лиц присвоил бюджетные средства на сумму более 367 млн тенге, которые были выделены на ремонтные работы в многоэтажных жилых домах и их технологическое обследование на сейсмоустойчивость.

Предприниматель выводил денежные средства через подставное ТОО - победителя госзакупок по вышеуказанным работам.

Чиновник через строительство банного комплекса, зарегистрированного на имя родителей, легализовал преступные денежные средства.

Вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, результатами НСД, заключениям специалистов и экспертов, также другими доказательствами, собранными по делу.

Суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами наличие на иждивении малолетних детей у подсудимых.

Отягчающим обстоятельством у госслужащего признано совершение уголовного правонарушения в нарушение принятой им присяги, у бизнесмена - не установлено.

Приговором суда замглавы ведомства признан виновным по п.2 ч.4 ст.189, п.п.1, 3 ч.3 ст.218 УК и ему окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Предприниматель признан виновным по ст.ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2 УК (Пособничество в хищении) и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале 2024 года в Шымкенте прямо во время заседания в акимате задержали и.о. руководителя управления жилья Азата Момынова. Видео с места событий поделился аким города Габит Сыздыкбеков.

На ролике видно, как градоначальник ведет совещание и говорит о коррупции среди подчиненных, отмечая, что в акимате работают и честные люди, и продажные. В какой-то момент в зал входят сотрудники Антикоррупционной службы, которые подходят к сидящему здесь Азату Момынову и просят его проехать вместе с ними для проведения следственных действий. Чиновник вместе с сотрудниками Антикора удаляется из зала.

В июле стало известно, что резонансное дело о хищении бюджетных средств рассматривают в Шымкенте.

Также ранее в КНБ сообщили, что вступил в законную силу приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента в отношении двух бывших работников местного филиала НАО "ГК "Правительство для граждан".

Они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.206 и ч.4 ст.190 УК РК и приговорены к 5 годам лишения свободы условно.

Следствием установлено, что осужденные неправомерно осуществляли перемещение и изменение границ земельных участков в Шымкенте путем модификации информации в автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра. Ущерб государству от их преступной деятельности составил более 50 млн тенге.