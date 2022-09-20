Кайрат Сатыбалдыулы признал вину и возместил ущерб в десятки миллиардов тенге

Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: ulttyqsport.kz

Сегодня в Астане продолжилось судебное слушанье по делу, в котором в том числе фигурирует Кайрат Сатыбалдыулы. В суде представили медиативное соглашение, где указано – Сатыбалдыулы признал вину и возместил имущественный ущерб в несколько десятков миллиардов тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде стороной защиты было оглашено два медиативных соглашения, из которых следует, что АО "ЦТС" и "Казахтелеком" был нанесен имущественный ущерб на сумму более 12 и 28 млрд тенге соответственно.

В числе нанесших этот ущерб ряд лиц – в том числе и Кайрат Сатыбалдыулы.

Как пояснила пресс-служба суда Астаны, Сатыбалдыулы признал свою вину и нанесение имущественного ущерба указанным АО, поэтому подписал медиативное соглашение и полностью погасил ущерб.

Кто нанес ущерб вместе с Сатыбалды

Подробнее суть медиативных соглашений на суде огласила стороны защиты.

В первом соглашении в качестве потерпевшего указан АО "ЦТС" с ущербом в 28 млрд тенге.

"Медиативное соглашение заключено (…) АО "ЦТС", Гани Бекетовым, Маратом Мухамеджанулы и гражданином Кайратом Сатыбалдыулы с его представителем Асель Бахтияркызы.

Стороны 1, 3 и 4 признают вину перед АО "ЦТС" в нанесении умышленного ущерба в размере 28 млрд 627 тенге. Согласно отправленных АО "ЦТС" в адрес указанных сторон 1, 3, 4 претензий и исков, (прим.ред. - подсудимые) полностью раскаиваются в содеянном и желают разрешить спор в мирном порядке путем заключения настоящего соглашения", – сообщил защитник.

Во втором соглашении сумма ущерба составляет более 12 млрд тенге, а потерпевшей стороной значится АО "Казахтелеком".

"Между АО "Казахтелеком" в лице, по доверенности участвовала Алия Кикенбаева, и между Кайратом Сатыбалдыулы, его представителем Асель Бахтияркызы, Чингизом Конырбаевым и Леонидом Муравьевым было заключено медиативное соглашение (…).

О том, что стороны 1, 3, 4 признают вину по рассматриваемому уголовному делу по эпизодам "скидки" и "последняя миля" по статье 195 части 4 пункту 2 УК РК с нанесенным имущественным ущербом в размере 12,7 млрд тенге.

Стороны полностью раскаиваются в содеянном и желают добровольно возместить ущерб, он был возмещен в мирном порядке путем заключения настоящего медиативное соглашения", – добавил адвокат.

Отметим, что сегодня на суде по делу Кайрата Сатыбалдыулы и других подсудимых судья установил запрет на аудио- и видеофиксацию.

Напомним, что Сатыбалдыулы задержали в марте этого года – тогда сообщалось, что бизнесмена подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Позже в Антикоре заявили об окончании досудебного расследования – стало известно, что крупные хищения также подозревают в АО "Центр транспортного сервиса".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988744-kayrat-satybaldyuly-priznal-vinu-i-vozmestil-uscherb-v-desyatki-milliardov-tenge/